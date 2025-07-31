إعلان

مصر ترحب باعتزام كندا ومالطا الاعتراف بالدولة الفلسطينية

04:20 م الخميس 31 يوليه 2025

وزارة الخارجية المصرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)


أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، عن ترحيبها، بإعلان رئيس الوزراء الكندي "مارك كارني" ورئيس الوزراء المالطي "روبرت أبيلا" اعتزام بلديهما الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدة على أن هذا الحراك الدولي المتسارع نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعد بمثابة خطوة تاريخية تسهم في تجسيد الدولة الفلسطينية التي طالما نادت مصر والدول العربية بتحقيقها حرصًا على استعادة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.


وأعادت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة، دعوتها لكافة الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية على الإسراع باتخاذ تلك الخطوة للوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ، وكإسهام نحو تنفيذ حل الدولتين، وبما يكفل إقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.



لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدولة الفلسطينية وزارة الخارجية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مصر ترحب باعتزام كندا ومالطا الاعتراف بالدولة الفلسطينية
القاهرة تسجل 34 درجة.. انكسار الموجة شديدة الحرارة على هذه المناطق
وزير السياحة: الأهرامات تحظى بخطة تطوير شاملة