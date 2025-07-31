وكالات

أحالت النيابة العامة البلجيكية، ملفي جنديين إسرائيليين قُبض عليهما في وقت سابق إلى المحكمة الجنائية الدولية، بعد شكوى تتعلق بارتكابهما جرائم حرب في غزة.

وذكرت النيابة العامة في بيان، أن مؤسسة "هند رجب" في بروكسيل، أقامت دعوتين قضائيتين ضد الجنديين بعد قدومهما إلى مدينة بوم البلجيكية لحضور مهرجان "تومورولاند" يومي 18 و19 من يوليو الجاري.

وأشارت إلى أنها أحالت الشكوى بعد دراستها إلى الجنائية الدولية، في سياق التزام بلجيكا بالتزاماتها الدولية ولضمان سير العدالة بشكل سليم.

وفي 21 يوليو الجاري، أعلنت مؤسسة "هند رجب" توقيف جنديين إسرائيليين والتحقيق معهما على ضوء شكاوى بارتكاب جرائم حرب في غزة، من قبل الشرطة البلجيكية. وهو ما أكدته وزارة الخارجية الإسرائيلية دون الكشف عن تفاصيل.

وتواصل مؤسسة "هند رجب"، ملاحقة مسؤولي وجنود الاحتلال الإسرائيلي المتورطين في ارتكاب جرائم حرب بغزة في المحافل الدولية وفي عدد من البلدان حول العالم.

وفي أبريل الماضي، قالت هيئة البث العبرية، إن مؤسسة "هند رجب" قدمت طلبا لإصدار مذكرة لاعتقال وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر خلال زيارة أجراها إلى بريطانيا.

وفي فبراير الماضي، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن مؤسسة هند رجب قدمت شكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قبل زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل.

وزار ساعر بروكسل في 18 فبراير الماضي. وطالب المؤسسة الحقوقية الحكومة البلجيكية بالتحرك وفق القانون الدولي.

وفي يناير الماضي، أصدرت السلطات القضائية في البرازيل أمرًا للشرطة بتوقيف جندي إسرائيلي والتحقيق معه بتهم تتعلق بارتكابه جرائم في غزة، وذلك بناءً على شكوى جنائية تقدمت بها "مؤسسة هند رجب" الحقوقية، لكنه فر من البلاد.