(وكالات)

بدأ وزير الدفاع السوري اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، اليوم الخميس، زيارة رسمية إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث من المقرر أن يعقد مباحثات مع نظيره الروسي أندريه بيلوسوف، وذلك بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السورية "سانا".

وتأتي هذه الزيارة بعد أقل من 24 ساعة على زيارة مماثلة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الذي أكد خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الروسي سيرجي لافروف أن بلاده تمر بمرحلة تحول سياسي ودبلوماسي مهم، وأن العلاقات مع موسكو تشهد "إعادة تموضع فارق".

وقال الشيباني إن دمشق، بعد الإطاحة بما وصفه بـ"النظام البائد"، باتت منفتحة على إقامة علاقات دولية جديدة ترتكز على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، في إشارة ضمنية إلى رغبة الحكومة السورية في مراجعة طبيعة الشراكة التقليدية مع روسيا.

وأوضح الوزير أن بلاده شكلت لجنة متخصصة لإعادة النظر في الاتفاقيات السابقة الموقعة مع موسكو، بما يحقق مصلحة الشعب السوري، لافتا إلى أن "الحوار مع روسيا يمثل خطوة استراتيجية تدعم مستقبل سوريا، خصوصًا في مرحلة إعادة الإعمار".

في سياق متصل، شدد الشيباني على أهمية التعاون مع روسيا في دعم مسار العدالة الانتقالية، بما يعيد الاعتبار للضحايا ويعزز مساعي الاستقرار، مشيرًا إلى أن دمشق ترى في موسكو شريكًا يمكنه المساهمة في هذا المسار.