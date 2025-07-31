وزيرة إسرائيلية: لا يوجد أبرياء في غزة ولا توجد مجاعة

وكالات

قالت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريجيف، الخميس، إنه لا توجد مجاعة ولا كارثة إنسانية ولا أبرياء أو غير متورطين في قطاع غزة.

بدوره، نفى وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، وجود مجاعة في غزة، قائلًا: "لا توجد أي مجاعة في القطاع بل هناك فقط أسرى إسرائيليون ونعمل وفق القانون الدولي"، وفقا لما نقلته هيئة البث العبرية.

وقبل أسبوع، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، في منشور عبر حسابه بمنصة "إكس": "لا يوجد جوع حقيقي في غزة. لو كانوا جائعين، لأعادوا الأسرى إلى ديارهم. أنا أؤيد تجويع حماس في غزة".

وتنكر إسرائيل وجود مجاعة في قطاع غزة على الرغم من تأكيد الوكالات الأممية وفاة فلسطينيين، أغلبهم من الأطفال، بسبب المجاعة وسوء التغذية.

وتتزايد الدعوات الدولية لإغاثة المجوعين في قطاع غزة وإنهاء الحصار الإسرائيلي وفتح المعابر والسماح بالتدفق الحر للمساعدات الإنسانية.