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ألمانيا تطالب ببدء عملية الاعتراف بالدولة الفلسطينية فورًا

01:36 م الخميس 31 يوليو 2025

ألمانيا

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وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، الخميس، إنه يجب أن تبدأ الآن عملية الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

كان وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية فلوريان هان طالب، يوم الثلاثاء، بإدخال المساعدات إلى غزة ووقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى.

وشدد هان على ضرورة اتخاذ إجراءات لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وحل الدولتين، معربا عن تأييد بلاده الخطة العربية لليوم التالي في غزة.

وأكد هان، على ضرورة ألا تدير حماس قطاع غزة أو أن تشكل تهديدا لأمن إسرائيل، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية هي الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني و"ندعمها للقيام بدورها".

وجدد هان، التأكيد على استعداد ألمانيا للمساهمة في عملية إعادة الإعمار بقطاع غزة، موضحا أن حل الدولتين يجب أن يقوم بناء على المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين.

ودعا وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية، إسرائيل للانخراط في عملية سياسية لحل الدولتين.

وأعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في بيان، الثلاثاء، اعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

وتؤكد الوثيقة الختامية لمؤتمر تنفيذ حل الدولتين، على الالتزام بحل الدولتين إسرائيل وفلسطين بحدود آمنة ومعترف بها.

وتوضح الوثيقة المنبثقة عن مؤتمر تنفيذ حل الدولتين في نيويورك، أنه سيتم تضمين تعهدات دول أخرى مستعدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

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