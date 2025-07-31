وزير خارجية سوريا: الحوار مع روسيا خطوة استراتيجية لدعم مستقبل بلدنا

وكالات

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الخميس، إن زيارته لموسكو تعبر عن رغبة مشتركة في فتح صفحة جديدة في العلاقات السورية الروسية.

وأكد الشيباني، أن الحوار مع روسيا خطوة استراتيجية لدعم مستقبل سوريا، مضيفا "نريد أن تكون العلاقات مع روسيا في مصلحة شعبنا".

وأشار الشيباني، إلى أنه اتفق مع نظيره الروسي سيرجي لافروف على تشكيل لجنتين لإعادة النظر في الاتفاقيات السابقة مع روسيا في ظل النظام البائد.

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الخميس، إن موسكو تتمنى أن تتمكن الإدارة السورية من تخطي العواقب والصعوبات في المرحلة القادمة.

وأعرب لافروف، عن أمله في أن تؤدي الإجراءات المتخذة من الرئيس أحمد الشرع والحكومة السورية إلى إرجاع الأوضاع إلى طبيعتها في السويداء.

وأشار لافروف إلى أنه ناقش مع نظيره السوري أسعد الشيباني، فرص تعزيز التعاون مع سوريا في كل المجالات الاقتصادية والثقافية والأمنية، مضيفا "علاقاتنا مع سوريا ظلت ممتازة لعقود ونسعى لتقوية الروابط بيننا".

وأوضح لافروف أنه اتفق مع الشيباني على إعادة النظر في الاتفاقات التي أبرمت مع سوريا في الفترة السابقة، مؤكدا أن موسكو لم تدعم القرارات الغربية بفرض عقوبات على سوريا وتثمن رفعها الآن.

وشدد وزير الخارجية الروسي، على أن موسكو دعّمت الإجراءات التي اتخذها الرئيس الشرع تجاه موجات العنف في السويداء أو ضد الكنائس، مضيفا "نحن مع الحفاظ على اتفاقات حفظ السلام بين سوريا وإسرائيل".