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عبد العاطي يشارك في فعالية رفيعة المستوى بمعهد "أمريكا أولًا للسياسات"

12:56 م الخميس 31 يوليه 2025

الدكتور بدر عبد العاطي

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وكالات

شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، في لقاء رفيع المستوى نظمه "معهد أمريكا أولًا للسياسات" تحت عنوان "شركاء في منطقة مضطربة: تقديم المصالح المصرية والأمريكية أولًا في ظل أزمات متصاعدة".

شهد اللقاء نقاشا مستفيضا حول التحديات المتصاعدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وسبل تعزيز التعاون بين الشركاء الاستراتيجيين في مواجهة الأزمات الأمنية والاقتصادية والإنسانية المتعددة.

كما شهد اللقاء تأكيدًا مشتركا على خصوصية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وضرورة تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين، ويُسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي في ظل الظروف الدقيقة الراهنة.

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