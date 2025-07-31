عبد العاطي يلتقي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي

وكالات

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، السيناتور "كريس كونز" زعيم الأقلية باللجنة الفرعية لاعتمادات الدفاع وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي.

وأشاد عبد العاطي بخصوصية العلاقات المصرية - الأمريكية التي تمتد لأكثر من أربعة عقود، والتفاعل النشط بين مصر والكونجرس، مبرزًا الدور الحيوي الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار وزير الخارجية إلى الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، مشددًا على الاهتمام المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

وتبادل الطرفان الرؤى بشأن تطورات الأوضاع في غزة، حيث استعرض الوزير محددات الموقف المصري من القضية الفلسطينية، مبرزًا الجهود التي تبذلها مصر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، وأهمية الإسراع في برامج التعافي المبكر بما يمهد لعملية إعادة الإعمار.

وشدد عبد العاطي على ضرورة إيجاد أفق سياسي للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، استنادًا إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

‏‎وعلى صعيد تطورات الأوضاع في السودان، أكد عبد العاطي على موقف مصر الداعم لمؤسسات الدولة السودانية، وضرورة واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السودانية.

‏‎وفيما يتعلق بالأمن المائي المصري، تناول عبد العاطي شواغل مصر فيما يتعلق بملف نهر النيل والأمن المائي المصري، واطلع السيناتور الأمريكي على موقف مصر المستند الى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، موضحاً ضرورة التعاون على أساس التوافق والمنفعة المشتركة لتحقيق مصالح كافة دول حوض النيل، مشدداً على رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي، ومؤكداً أن مصر ستتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي.