إعلان

الرئيس اللبناني: مبادرة سعودية لتسريع ترتيبات استقرار حدودنا مع سوريا

12:04 م الخميس 31 يوليو 2025

جوزيف عون

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، الخميس، إنه تلقى مبادرة من السعودية لتسريع الترتيبات لاستقرار الحدود بين لبنان وسوريا.

وأكد عون، أن لبنان حريص على علاقات ممتازة مع سوريا بما يحقق مصلحة البلدين، مضيفا "حرصنا على إعادة لبنان إلى الحضن العربي وبناء علاقات ممتازة مع الأشقاء والأصدقاء".

في الوقت نفسه، طالب عون الجيش اللبناني بالبقاء على أهبة الاستعداد للدفاع عن البلاد، مؤكدا أن على الجيش أن يتحمل لوحده عبء حمل السلاح وحماية حدود البلاد.

وأوضح الرئيس اللبناني، أن عيد الجيش لن يكتمل إلا باكتمال التحرير وحصرية السلاح ومباشرة إعادة الإعمار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جوزيف عون الرئيس اللبناني مبادرة سعودية الحدود بين لبنان وسوريا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

القاهرة تسجل 34 درجة.. انكسار الموجة شديدة الحرارة على هذه المناطق
وزير السياحة: الأهرامات تحظى بخطة تطوير شاملة