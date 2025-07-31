الرئيس اللبناني: مبادرة سعودية لتسريع ترتيبات استقرار حدودنا مع سوريا

وكالات

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، الخميس، إنه تلقى مبادرة من السعودية لتسريع الترتيبات لاستقرار الحدود بين لبنان وسوريا.

وأكد عون، أن لبنان حريص على علاقات ممتازة مع سوريا بما يحقق مصلحة البلدين، مضيفا "حرصنا على إعادة لبنان إلى الحضن العربي وبناء علاقات ممتازة مع الأشقاء والأصدقاء".

في الوقت نفسه، طالب عون الجيش اللبناني بالبقاء على أهبة الاستعداد للدفاع عن البلاد، مؤكدا أن على الجيش أن يتحمل لوحده عبء حمل السلاح وحماية حدود البلاد.

وأوضح الرئيس اللبناني، أن عيد الجيش لن يكتمل إلا باكتمال التحرير وحصرية السلاح ومباشرة إعادة الإعمار.