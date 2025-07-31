مصر تجدد التأكيد على ضرورة وقف النار بغزة وضمان تدفق المساعدات

وكالات

جددت مصر التأكيد على ضرورة التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددة على ضرورة حقن دماء الشعب الفلسطيني وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع في ظل ما يعانيه من أوضاع كارثية "نتيجة لسياسة إسرائيلية ممنهجة للتجويع" وأهمية سرعة التعامل مع هذه الأزمة الإنسانية الملحة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية بدر عبد العاطي الأربعاء مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن، حيث بحث الوزيران سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، وتبادلا الرؤى حول عدد مع القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة "طرح أفق سياسي لتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، معربا عن التطلع لمواصلة العمل الوثيق مع الإدارة الأمريكية لإرساء أسس السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط بما يحقق مصالح جميع شعوب المنطقة.

وأعرب عبد العاطي عن التطلع لمواصلة انعقاد جولات الحوار الاستراتيجي المصري-الأمريكي بصفة دورية.

وأضاف البيان أنه دار نقاش موسع بين الوزيرين بشأن التطورات في السودان، فضلا عن الأوضاع في ليبيا وسوريا ولبنان وقضية الأمن المائي المصري، والأوضاع في القارة الأفريقية.

وشدد الوزيران على أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في السودان ونفاذ المساعدات، وأكد عبد العاطي موقف مصر الداعم لمؤسسات الدولة السودانية، وضرورة واحترام سيادة ووحدة وسلامة أراضيها.

وفيما يتعلق بالأمن المائي المصري، أطلع الوزير المصري نظيره الأمريكي على موقف مصر المستند إلى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، موضحاً ضرورة التعاون على أساس سرعة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحكم تشغيل السد الإثيوبي، مشددا على رفض الإجراءات الأحادية الإثيوبية "المخالفة للقانون الدولي"، ومؤكدا أن مصر ستتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي.