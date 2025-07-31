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الدفاع الروسية: إسقاط 32 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

09:47 ص الخميس 31 يوليه 2025

وزارة الدفاع الروسية

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موسكو - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 32 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي عدة مقاطعات روسية، خلال الليلة الماضية.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، من الساعة 23:20 بتوقيت موسكو، يوم 30 يوليو الجاري حتى الساعة 04:00 بتوقيت موسكو اليوم الخميس، اعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسية المناوبة ودمرت 32 طائرة مسيرة أوكرانية"، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه "تم تدمير 11 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فولجوجراد، و7 فوق أراضي جمهورية القرم، و5 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و5 فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة تامبوف، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة روستوف".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

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