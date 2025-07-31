قتيل وأكثر من 20 جريحا في قصف روسي على كييف



وكالات

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الخميس، سقوط قتيل وأكثر من 20 جريحا في قصف روسي بالصواريخ والمسيّرات استهدف العاصمة كييف صباح اليوم.

وقال وزير الداخلية إيجور كليمنكو: إن العدو هاجم العاصمة الليلة الماضية بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وأشار إلى أن منطقتا سفياتوشينسكي وسولوميانسكي كانتا الأكثر تضرّرا، متابعا في المجمل، حتى الساعة السادسة والنصف صباحا في كييف، قُتل شخص واحد وأصيب أكثر من 20 آخرين بجروح"، وفقا للغد.