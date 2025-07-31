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مقتل 9 أشخاص إثر انفجار في ورشة للألعاب النارية بتايلاندا

08:15 ص الخميس 31 يوليه 2025

تايلاندا

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وكالات

أعلن في تايلاند عن مقتل 9 أشخاص على الأقل جراء انفجار في ورشة للألعاب النارية وسط البلاد.

ووقع الانفجار أمس الأربعاء في مقاطعة سوفان بوري، على بعد حوالي 95 كيلومترا شمال غرب بانكوك في قلب منطقة زراعة الأرز في وسط البلاد. ولم تعرف أسباب الانفجار على الفور.

وأفادت مؤسسة سامركون سوفان بوري للإنقاذ بمقتل تسعة أشخاص ونقل شخصين إلى المستشفى في حالة حرجة، وفقا لروسيا اليوم.


وأظهرت مقاطع فيديو وصور من مكان الحادث مباني خشبية مدمرة في حقول أرز خضراء. وأسفر حادث مماثل في المنطقة نفسها في يناير 2024 عن مقتل حوالي 20 شخصا.

وفي يوليو 2023، أسفر انفجار كبير في مستودع للألعاب النارية في جنوب تايلاند عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة أكثر من 100 آخرين، وفقا للمسؤولين.

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