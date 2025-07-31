20 شاحنة مساعدات إماراتية تستعد للدخول إلى قطاع غزة

وكالات

تستعد اليوم الخميس، 20 شاحنة مساعدات إماراتية للدخول إلى غزة عبر معبر رفح.

وبين شاحنات المساعدات الإماراتية، 12 شاحنة طبية، تستعد للدخول إلى غزة عبر معبر رفح بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتحمل القافلة الطبية الإماراتية لغزة، أدوية خاصة بالأطفال وبالأمراض المزمنة، وفقا لسكاي نيوز.

ونفذت الإمارات مع الأردن، الأربعاء، إنزالا جويا جديدا لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ضمن الجهود الإنسانية لتخفيف الأزمة التي يعاني منها الفلسطينيون في القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن "القوات المسلحة الأردنية نفذت، الأربعاء، دفعة جديدة من عمليات الإنزال الجوي لإيصال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، بالتعاون مع القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، استمرارا للجهود الإنسانية المشتركة التي تبذلها المملكة دعما للفلسطينيين في ظل الظروف التي يمر بها القطاع".

وأضافت أنه: "جرت عمليات الإنزال باستخدام طائرتين من نوع (C-130) تابعتين لسلاح الجو الملكي الأردني ونظيرتها الإماراتية، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حيث تم إنزال (16) طنا من المواد الغذائية وحليب الأطفال في مختلف مناطق قطاع غزة، ليصل إجمالي الحمولة التي تم إنزالها خلال الأيام الماضية نحو (73) طنا من المواد الأساسية، وفق آلية تضمن وصول المساعدات بكفاءة عالية".

وتابعت الوكالة: "وبذلك، يصل عدد عمليات الإنزال التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية إلى (130) عملية إنزال، إضافة إلى (270) عملية إنزال تم تنفيذها بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، في إطار جهود تكاملية لدعم القطاع جوا".

وفي سياق متصل، دخلت الأربعاء 58 شاحنة إماراتية إلى قطاع غزة من مختلف المعابر البرية في إطار الدعم الإغاثي واستكمال مشروع تمديد خط المياه من محطات التحلية وذلك لتحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني في غزة.