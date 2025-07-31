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البيت الأبيض: ترامب يرى أن الاعتراف بدولة فلسطينية مكافأة لـ حماس

04:45 ص الخميس 31 يوليه 2025

أفراد حماس

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وكالات

قال مسؤول بالبيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرى أن الاعتراف بدولة فلسطينية سيمثل مكافأة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، إذ أنه لا ينوي القيام بذلك، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني قرار بلاده بهذا الشأن.

وصرح كارني للصحفيين أن كندا تنوي الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة خلال سبتمبر.

وذكر مسؤول البيت الأبيض، الذي طلب عدم الكشف عن هويته "كما يقول الرئيس فإنه سيكافئ حماس إذا اعترف بدولة فلسطينية، وهو لا يعتقد أنه تتعين مكافأتها، وبالتالي فإنه لن يفعل ذلك، يركز الرئيس ترمب على توفير الطعام للناس في غزة".

ولم يرد المسؤول على سؤال حول ما إذا كان جرى إبلاغ الولايات المتحدة مسبقا بإعلان كارني، وفقا للغد.

ودعت فرنسا و14 دولة أخرى، من بينها كندا وأستراليا، البلدان الأخرى إلى إعلان عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، بحسب ما قال وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، الأربعاء.

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