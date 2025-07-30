إعلام عبري: حماس تضع شرطًا للدخول في مفاوضات، فما هو؟

وكالات

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية نقلا عن مصادر، الأربعاء، إن حركة حماس أبلغت الوسطاء أنها لن تدخل في مفاوضات حتى يتحسن الوضع الإنساني في غزة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية وقطرية، الأربعاء، أن إسرائيل سلّمت للوسطاء تعديلاتها على رد حركة حماس على مقترح صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وذكرت التقارير، أن إسرائيل سلّمت للوسطاء وثيقة تتضمن نقاطا رئيسية تشمل تحفظاتها على 3 نقاط في رد حركة حماس.

ووفقا لما نقلته وسائل الإعلام العبرية والقطرية عن مسؤول إسرائيلي، فإن تل أبيب تعارض بعض النقاط في ما يتعلق بانسحاب قوات الاحتلال وانتشارها في غزة.

كذلك، ترفض إسرائيل "مبدأ تبادل جثامين أسرى إسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين"، فضلا عن إصرار تل أبيب على رفض الانسحاب من محور فيلادلفيا.

وقبل أسبوع، قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إنها سلمت ردها الذي توافقت عليه مع الفصائل الفلسطينية، على مقترح وقف إطلاق النار بغزة للوسطاء.

وأعلن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، يوم الجمعة الماضي، فشل المفاوضات بشأن غزة "ودراسة خيارات بديلة"، قائلا إن رد حماس على مقترح الصفقة "يظهر عدم رغبتها في التوصل إلى وقف للنار".

مع ذلك، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن ويتكوف يتوجه إلى إسرائيل يوم الأربعاء، لبحث الأزمة الإنسانية في غزة.

وأشار مسؤول أمريكي، إلى أن ويتكوف ربما يزور غزة ومراكز توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة "غزة الإنسانية".

وبحسب القناة 12 العبرية، فإنه من المتوقع أن يلتقي ويتكوف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس، لمناقشة الأوضاع الإنسانية في غزة والحلول الممكنة.

ويقدّر مسؤول إسرائيلي، أن الدافع الحقيقي وراء زيارة ويتكوف إلى إسرائيل هو ممارسة ضغط على حكومة الاحتلال لإبرام اتفاق.