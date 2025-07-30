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الجيش الليبي يشن غارات جوية على مواقع تجار البشر

10:20 م الأربعاء 30 يوليه 2025

سلاح الطيران الليبي

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(د ب أ)

قالت وزارة الدفاع الليبية إنها تنفذ غارات جوية بالساحل الغربي للبلاد على مواقع عصابات التهريب والاتجار بالبشر.

وحذرت وزارة الدفاع الليبية، في بيان نشر على موقع الحكومة اليوم الأربعاء المواطنين من الاقتراب من أوكار من سمتهم الخارجين عن القانون، مؤكدة اعتزامها تنفيذ ضربات جوية دقيقة تستهدف تمركزات عناصر متورطة في تهريب البشر والاتجار بالمخدرات.

ودعت الوزارة السكان في مناطق الساحل الغربي للعاصمة طرابلس كمدينة صبراته وزوارة إلى الابتعاد الفوري عن تلك المواقع، مشددة على أن سلامة المواطنين أولوية.

تأتي هذه الخطوه إثر تزايد عمليات الهجرة من السواحل الليبية نحو أوروبا ونشاط جماعات مسلحة في نقل المهاجرين وتوفير القوارب لهم.

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