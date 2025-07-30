وزير الخارجية: معبر رفح مفتوح طوال اليوم والدعاية ضد مصر مضللة

وكالات

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، إن مصر ستواصل دورها الحاسم في الملف الفلسطيني وستعمل على دعم الترتيبات الأمنية والإغاثية وإعادة الإعمار في غزة، بالتكاتف مع العالم العربي والدولي.

وأشار وزير الخارجية في حواره مع قناة العربية، إلى أن الهم الأساسي هو حماية الفلسطينيين وإيجاد حل عادل للقضية وعدم السماح بجر المنطقة إلى الفوضى أو تغيير هوية الأرض الفلسطينية.

وأكد عبد العاطي، أن مصر تبذل جهودًا يومية ودبلوماسية مكثفة للوصول إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع الولايات المتحدة وقطر، مشيرًا إلى أن القاهرة تمتلك خطة واضحة لترتيبات الأمن وحوكمة القطاع بعد الحرب، بما يضمن استقرار الفلسطينيين والمنطقة.

وكشف وزير الخارجية، أن مصر تقوم حاليًا بتدريب مئات الفلسطينيين لتولي مهام الأمن في غزة مستقبلاً، ضمن ترتيبات شاملة لما بعد الحرب وذلك حتى يعود الاستقرار إلى القطاع وتتحقق وحدة الأرض الفلسطينية. وأوضح أن لجنة إدارية محايدة قد تتولى إدارة قطاع غزة مؤقتًا لنحو ستة أشهر بعد إنهاء العمليات العسكرية.

وأشاد وزير الخارجية، بدور السعودية وفرنسا في تحريك الجمود بشأن تنفيذ حل الدولتين، مؤكداً أن أي سلام حقيقي لليهود والعرب لا يتحقق إلا عبر حل سياسي عادل، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. وأشار إلى أن الدور الإقليمي السعودي الفرنسي ساهم في خلق زخم دولي جديد لتحريك الملف الفلسطيني.

واتهم عبد العاطي إسرائيل باستخدام الغذاء كوسيلة ضغط وسلاح في الأزمة، وأكد أن المجاعة التي يعيشها القطاع "تفوق الخيال"، مشدداً على أن الاحتلال الإسرائيلي دمر الجزء الفلسطيني من معبر رفح ويستمر في قصف أي تحركات إنسانية في القطاع، وأن مصر تواصل إدخال المساعدات وتقف إلى جانب الفلسطينيين في كل الظروف.

كما رد الوزير على مزاعم بعض الأطراف حول تعطيل دخول المساعدات من الجانب المصري، مؤكداً أن معبر رفح مفتوح طوال اليوم من الجانب المصري، وأن كل العراقيل تنبع من القصف وتدمير البنية الفلسطينية على الجانب الآخر من الاحتلال الإسرائيلي، واصفاً الحملة على مصر بأنها دعاية مضللة تستهدف تشويه الدور المصري.

وشدد عبد العاطي على ضرورة الإسراع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومنحها عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وعلى أهمية إنهاء العدوان على غزة وتبادل الاسرى وعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لضمان وحدة الأرض الفلسطينية.

في جانب آخر من الحوار، أطلق الوزير تحذيراً شديد اللهجة تجاه إثيوبيا بشأن سد النهضة، متهماً أديس أبابا بالتفاوض بسوء نية وأن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، محذراً من أي خطوات أحادية تضر بمصالح مصر المائية.