هيئة الطيران الوطنية البريطانية: تأخير رحلات بسبب "مسألة فنية"

لندن - (أ ب)

قالت هيئة الطيران الوطنية البريطانية إن "مسألة فنية" تسببت في تأخير الرحلات، وإنها تعمل على التعامل معها.

وقالت الهيئة المعروفة اختصارا باسم (ناتس) إنه بسبب المسألة الفنية في مركز التحكم التابع لها في سوانويك، بالقرب من لندن اليوم الأربعاء، قامت بالحد من عدد حالات الطيران لدواعي الأمان، وقالت سلطات مطار جاتويك إن ذلك ترك أثره على حركة إقلاع الرحلات عبر المملكة المتحدة.

وأضافت هيئة (ناتس) إن المهندسين التابعين لها "يبذلون قصارى جهدهم من أجل حل هذه المشكلة بأسرع ما يمكن" ولكنها لم تكشف عن مدى استمرار الاضطراب.