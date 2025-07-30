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بسبب رفض النساء الصمت.. شجار عنيف بالأيدي على متن طائرة |فيديو

06:46 م الأربعاء 30 يوليه 2025

ارشيفية

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وكالات

اندلع شجار عنيف على متن طائرة تابعة لشركة "إير آسيا" كانت في طريقها من كوالالمبور إلى إقليم سيتشوان الصيني مساء الإثنين الماضي، بعد تصاعد التوتر بين أحد الركاب ومجموعة من النساء اللواتي واصلن الحديث بصوت مرتفع رغم تعتيم أضواء المقصورة.

ووفق مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل، بدأ الخلاف عندما صرخ رجل غاضبًا في وجه الراكبات قائلاً: "اصمتن، هل أنتنّ غبيات؟ أريد أن أنام"، ما أدى إلى تصعيد فوري في الموقف، إذ ردّت إحدى النساء بالوقوف ومهاجمة الرجل بالضرب عبر المقعد الأمامي، بينما ظهر وهو ينحني سريعًا ويحتمي أسفل الطاولة المخصصة للطعام وسط أجواء من الذعر والارتباك.

وبينما حاول طاقم الطائرة تهدئة الوضع والسيطرة على الموقف، أضاء ضوء الطوارئ داخل المقصورة، ما زاد من التوتر بين الركاب الذين عاشوا لحظات من القلق والارتباك.

وعند وصول الطائرة إلى وجهتها، كان مسؤولون محليون بانتظار الركاب المتورطين في الحادث للتحقيق معهم، في حين لم تتضح بعد تفاصيل الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها، أو ما إذا تم توقيف أي من الطرفين.

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شجار بالأيدي شركة إير آسيا كوالالمبور
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