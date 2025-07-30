وكالات

قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، الأربعاء، إن فرنسا وبريطانيا تخلتا عن ملايين اليهود في الحرب العالمية الثانية واليوم تكرران الأمر نفسه.

واعتبر ليبرمان، أن الاعتراف بدولة فلسطينية في هذه الظروف استسلام للإرهاب وتخل عن الأسرى، وفق تعبيره.

وتأتي تصريحات ليبرمان، عقب إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر المقبل.

وأفادت وزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء، بأن 15 دولة غربية، بينها فرنسا وكندا وأستراليا، وجهت الدعوة إلى البلدان الأخرى لإعلان عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، في منشور على منصة "اكس": "في نيويورك مع 14 دولة أخرى، توجه فرنسا نداءً جماعيًا: نعبر عن عزمنا الاعتراف بدولة فلسطين وندعو الذين لم يفعلوا ذلك حتى الآن إلى الانضمام إلينا".

وجاءت الدعوة عقب "إعلان نيويورك" الذي أُطِلق في ختام مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، في المقر الدائم للمنظمة في مدينة نيويورك الأمريكية، يوم أول أمس الاثنين.

وأكد "إعلان نيويورك" على ضرورة تخلي حركة حماس عن حكم قطاع غزة، وتسليم أسلحتها إلى السلطة الفلسطينية، مشددًا على رفض التهجير القسري للفلسطينيين.

وفي وقتٍ سابق من يوليو الجاري، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين في جلسة الأمم المتحدة التي ستُعقد في سبتمبر المقبل.