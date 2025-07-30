"غادروا فورًا".. عطلة صيفية تنتهي بسباق مع الموت في هاواي الأمريكية

وكالات

سادت حالة من الذعر بين مجموعة من السياح البريطانيين في أثناء قيامهم بجولة سياحية قضاء عطلتهم في هاواي؛ بعد أن ضربت موجة مد عاتية "تسونامي" الولاية الأمريكية.

ووفقا لصحيفة "ذا صن"، سارع السياح البريطانيون إلى الصعود على متن السفينة التي جاؤوا على متنها إلى المنطقة البركانية في هاواي بعد تلقيهم إنذارات بموجات المد العاتية.

ومع وصول موجات "تسونامي" إلى سواحل الولاية الأمريكية، دعا قبطان السفينة السياح إلى الصعود على متن السفينة سريعا، غير أن عددا من الركاب لم يتمكن من الهرب.

وأشار أحد السياح، إلى أنهم تلقوا رسائل تحذيرية على الهواتف المحمولة خلال عودتهم إلى السفينة بعد انتهاء جولتهم السياحية في المنطقة البركانية.

وقال السائح، إن التحذيرات كانت تطالب بمغادرة المكان فورًا، إذ تضمنت في متنها: "أنت في خطر.. ابتعد عن الساحل وتوجّه نحو أرض مرتفعة"، موضحا أن بعض أفراد المجموعة التي رافقته على متن السفينة فشلوا في العودة إليها في الوقت المناسب.