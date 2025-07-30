ناشطون يقاطعون كلمة سموتريتش.. واحتجاجات ضد بن غفير شمال إسرائيل

وكالات

قاطع ناشطون من اليسار الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، كلمة وزير المالية بتسئيل سموتريتش خلال مؤتمر في كريات شمونة، وفقًا لموقع "والا" العبري.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الناشطون رددوا هتافات ضد سموتريتش، وطالبوا بإقالته وإعادة الأسرى من غزة.

وفي سياق منفصل، انطلقت احتجاجات في قرية طوبا زنجاريا شمال إسرائيل رفضًا لزيارة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، بعد قرارات بهدم منازل بدعوى البناء دون ترخيص، بحسب القناة 12 العبرية.