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لتصويره فتيات قاصرات بغرف خلع الملابس.. تمديد حبس موظف بالسفارة التركية في إسرائيل

05:09 م الأربعاء 30 يوليو 2025

تصوير فتيات قاصرات بغرف خلع الملابس

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وكالات

قالت وسائل إعلام عبرية، الأربعاء، إن محكمة إسرائيلية قضت بتمديد حبس موظف بالسفارة التركية لثلاثة أيام، كانت السلطات أوقفته بعد الاشتباه في تصويره قاصرات على أحد الشواطئ في تل أبيب.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت الموظف بالسفارة التركية لدى تل أبيب، بعد تلصصه وتصويره فتيات ونساء داخل غرف تغيير الملابس على شاطئ فريشمان.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إلى أن السلطات ألقت القبض على المدعو عمر صفا كوسي صاحب الـ29 عاما، خلال تصويره فتيات في الثالثة عشر من عمرهم داخل غرف تغيير الملابس.

ورفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، طلب القنصل التركي باحتجاز كوسي داخل مجمع السفارة.

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تصوير فتيات قاصرات غرف خلع الملابس حبس موظف بالسفارة التركية إسرائيل
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