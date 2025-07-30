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ترامب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الهند

04:34 م الأربعاء 30 يوليه 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على الهند اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل.


وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "تذكروا، في حين أن الهند صديقتنا، فإننا على مر السنين، قمنا بأعمال تجارية قليلة نسبيًا معهم لأن تعريفاتهم الجمركية مرتفعة للغاية، وهي من بين الأعلى في العالم، ولديهم الحواجز التجارية غير النقدية الأكثر صرامة وإزعاجًا من أي دولة أخرى، وفقًا لما نقلته شبكة "سي إن بي سي".


وأضاف "كما أنهم اشتروا دائمًا الغالبية العظمى من معداتهم العسكرية من روسيا، وهم أكبر مشترٍ للطاقة من روسيا، إلى جانب الصين، في وقت يريد فيه الجميع من روسيا أن توقف القتل في أوكرانيا - كل الأشياء ليست جيدة!"، بحسب الشبكة.

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ترامب رسوم جمركية منصة تروث سوشيال الهند
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