زلزال كامتشاتكا.. روسيا تلغي التحذير من تسونامي بالنسبة لمنطقتين

موسكو - (أ ب)

ألغت السلطات الروسية في شبه جزيرة كاماتشاتكا وجزر كوريل التحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي)، بعدما وقع زلزال اليوم الأربعاء بالقرب منهما.

لكن السلطات أشارت إلى استمرار بعض الخطر من الأمواج.

وحذر فرع وزارة الطوارئ الروسية في كاماتشاتكا من أن العلماء يتوقعون حدوث توابع بقوة تصل إلى 7.5 درجة على مقياس ريختر. وقال إن هناك احتمال لوقوع تسونامي في خليج أفاتشا، حيث تقع العاصمة الإقليمية بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي.