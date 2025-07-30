كتبت- سلمى سمير:

تداول رواد المواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للأمير تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، والذي قال فيه إنه لا يستطيع توجيه نصيحة إلى قادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، معتبرًا أنهم تجاهلوا أوامر الله، فكيف لهم أن يصغوا إليه.

وجاءت تصريحات الفيصل خلال مقابلة تلفزيونية على قناة "العربية"، حيث طُرح عليه سؤال مباشر من مقدمة البرنامج حول ما إذا كان بإمكانه توجيه نصيحة إلى قادة حركة "حماس" في ظل الظروف السياسية الحالية، خاصة بعد البيان الختامي للمؤتمر الدولي الذي عقد في نيويورك برعاية سعودية-فرنسية، ودعا إلى تبني حل الدولتين.

تصريح تاريخي 🔥🇸🇦🚨:



المذيعة 📍:

سمو الامير مالذي يمكن أن تهمس به أو تنصح به قادة حماس اليوم؟



تركي الفيصل 📍:

قادة #حماس ماسمعوا توجيهات الله سبحانه وتعالى، حتى يسمعوا توجيهي أنا... الله يجازيهم على أفعالهم بس. pic.twitter.com/mCDd81ABKB — كولومبوس 🐪 (@Columbuos) July 30, 2025

ورد الأمير تركي قائلاً: "قادة حماس لم يسمعوا توجيهات الله سبحانه وتعالى، فهل يستمعون إلى توجيهاتي أنا؟"، في إشارة إلى ما وصفه بإصرار الحركة على خيارات لا تتماشى – من وجهة نظره – مع المصلحة الفلسطينية العليا أو المبادرات المطروحة دوليا.

يأتي هذا الموقف بعد أيام من إعلان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، عن اعتماد وثيقة ختامية للمؤتمر الدولي المعني بتسوية القضية الفلسطينية، والذي احتضنته الأمم المتحدة في نيويورك.