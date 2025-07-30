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فيديو.. الأمير تركي الفيصل: حماس لم يسمعوا توجيهات الله فهل يسمعون توجيهاتي!

03:50 م الأربعاء 30 يوليه 2025

الأمير تركي الفيصل

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كتبت- سلمى سمير:

تداول رواد المواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للأمير تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، والذي قال فيه إنه لا يستطيع توجيه نصيحة إلى قادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، معتبرًا أنهم تجاهلوا أوامر الله، فكيف لهم أن يصغوا إليه.

وجاءت تصريحات الفيصل خلال مقابلة تلفزيونية على قناة "العربية"، حيث طُرح عليه سؤال مباشر من مقدمة البرنامج حول ما إذا كان بإمكانه توجيه نصيحة إلى قادة حركة "حماس" في ظل الظروف السياسية الحالية، خاصة بعد البيان الختامي للمؤتمر الدولي الذي عقد في نيويورك برعاية سعودية-فرنسية، ودعا إلى تبني حل الدولتين.

ورد الأمير تركي قائلاً: "قادة حماس لم يسمعوا توجيهات الله سبحانه وتعالى، فهل يستمعون إلى توجيهاتي أنا؟"، في إشارة إلى ما وصفه بإصرار الحركة على خيارات لا تتماشى – من وجهة نظره – مع المصلحة الفلسطينية العليا أو المبادرات المطروحة دوليا.

يأتي هذا الموقف بعد أيام من إعلان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، عن اعتماد وثيقة ختامية للمؤتمر الدولي المعني بتسوية القضية الفلسطينية، والذي احتضنته الأمم المتحدة في نيويورك.

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