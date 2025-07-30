رصد أكثر من 300 نسر مصري مهدد بالانقراض في سلطنة عُمان

مسقط - (د ب أ)

رصدت هيئة البيئة بمحافظة شمال الشرقية في سلطنة عُمان، اليوم الأربعاء، أكثر من 300 طائر من النسر المصري المهدد بالانقراض، وذلك في ولاية دماء والطائيين بمحافظة شمال الشرقية.

ونقلت وكالة الأنباء العُمانية اليوم عن سيف بن حبيب الناعبي، مشرف نظم بيئية بهيئة البيئة بمحافظة شمال الشرقية قوله، إن "هذا التوثيق يُعد أحد أكبر المشاهدات المسجلة لهذا النوع في المنطقة، مما يُسلط الضوء على الأهمية البيئية لسلطنة عُمان كموئل حيوي للطيور المهاجرة والمقيمة.

وبيّن أن النسر المصري، المعروف علميًا بـ "Neophron percnopterus"، يُصنف ضمن الأنواع المهددة عالميًا بسبب فقدان الموائل والصيد الجائر.

وأكد الناعبي أن خبراء البيئة يؤكدون أن هذا التجمع الكبير يدل على نجاح جهود الحفاظ البيئي في سلطنة عمان، وأن هذه الظاهرة تُعد مؤشرًا إيجابيًا على تنوع الحياة الفطرية في محافظة شمال الشرقية، مما يعزز جهود الحفاظ على النظم البيئية التي تدعم مثل هذه الأنواع.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا الرصد يأتي ضمن جهود هيئة البيئة المستمرة لرصد التنوع الأحيائي، حيث تشهد محافظات سلطنة عُمان توثيقًا متكررًا لأنواع نادرة من الطيور، مما يعزز مكانتها كوجهة للسياحة البيئية والبحث العلمي.