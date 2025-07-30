هيئة الأرصاد الأمريكية تلغي تهديد تسونامي بمجموعة من جزر الهادي

وكالات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إلغاء تهديد تسونامي في مجموعة من جزر المحيط الهادي، لكنها أشارت إلى أن التقلبات الطفيفة في مستوى سطح البحر قد تستمر.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أفادت السلطات الأمريكية بوصول موجات التسونامي لجزر هاواي الأمريكية في المحيط الهادي، حيث سُجلت موجة بارتفاع 1.2 متر أي 4 أقدام قبالة سواحل جزيرة أواهو.

وقالت السلطات، إن ملايين السكان في هاواي وأجزاء من الساحل الغربي للولايات المتحدة، إضافة إلى اليابان، تلقوا أوامر بإخلاء المناطق الساحلية، وذلك عقب زلزال بقوة 8.8 درجة على مقياس ريختر الذي ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي.