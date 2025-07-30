وكالات

رفعت الولايات المتحدة الأميركية قيمة المكافأة المالية المعلنة سابقاً مقابل الحصول على معلومات تؤدي إلى اعتقال زعيم تنظيم "القاعدة في شبه الجزيرة العربية"، سعد بن عاطف العولقي، المتواجد في اليمن، لتصل إلى 10 ملايين دولار.

جاء ذلك في بيان أصدره برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، دعا فيه إلى تزويد السلطات بأي معلومات عن العولقي، مشيراً إلى أن المبلّغ قد يكون مؤهلاً للحصول على المكافأة والنقل إلى موقع آمن.

ويُعد العولقي، المعروف أيضاً باسم سعد محمد عاطف، قائداً بارزاً في تنظيم القاعدة الإرهابي، وهو متورط في التخطيط لهجمات ضد مصالح أميركية، إضافة إلى عمليات خطف طالت رعايا أميركيين وغربيين داخل اليمن، بحسب ما أورده البرنامج.

وسبق للولايات المتحدة أن عرضت، في نوفمبر 2022، مكافأة بقيمة 6 ملايين دولار مقابل معلومات عن العولقي، إلا أن القيمة ارتفعت مع الإعلان الأخير إلى 10 ملايين دولار، في خطوة تعكس تصاعد المخاوف من تحركاته ونشاطه.

ويُعد العولقي أحد أبرز قيادات التنظيم، حيث تم تعيينه أميراً لـ"ولاية شبوة" عام 2011، قبل أن يتم تصعيده إلى مجلس الشورى، ومن ثم تكليفه بقيادة العمليات العسكرية داخل التنظيم، حتى تسلّمه الزعامة خلفاً لخالد باطرفي في 11 مارس 2024.

وفي سياق متصل، أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة بأن العولقي حافظ، على مدى السنوات الثلاث الماضية، على اتفاق غير معلن مع جماعة الحوثي، يشمل تجنّب المواجهات المباشرة، وتبادل الأسرى، وتنسيق عمليات تهريب الأسلحة.

كما أكد التقرير الأممي أن العولقي، منذ توليه قيادة التنظيم مطلع 2024، عمل على تعزيز نفوذ "القاعدة" عبر استغلال الروابط القبلية، وتحسين العلاقات مع القبائل، خاصة في محافظتي شبوة وأبين.