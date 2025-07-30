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هآرتس: إسرائيل تهدد بوقف عمليات إسقاط المساعدات خشية توثيق الدمار بغزة

01:29 م الأربعاء 30 يوليو 2025

غزة

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وكالات

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأربعاء، إن السلطات الإسرائيلية تمنع القوات الجوية المشاركة في إسقاط المساعدات من السماح للصحفيين بتصوير الدمار الهائل في غزة.

وأفادت الصحيفة العبرية، بأن إسرائيل تهدد بوقف عمليات إسقاط المساعدات إذا تم نشر فيديوهات توثق الدمار في قطاع غزة.

وفي وقتٍ سابق من يوليو الجاري، أفادت صحيفة "هآرتس" نقلًا عن تحليل صور أقمار صناعية وخبراء، بأن حجم الدمار في قطاع غزة أكبر مما كان يُعتقد سابقًا.

وقالت الصحيفة العبرية، إن ما لا يقل عن 70% من المباني في غزة أصبحت غير صالحة للسكن، مشيرة إلى أنه تم تدمير 89% من المباني في رفح جنوبي القطاع و84% من المباني في شمال القطاع.

وذكرت أن %78 من المباني في مدينة غزة دُمِرت بشكل كلي أو جزئي، مؤكدة أن تدمير المباني في غزة يتم بواسطة مقاولين إسرائيليين بإشراف الجيش.

ونفذت إسرائيل، منذ انسحابها من وقف إطلاق النار مع حماس في مارس الماضي، عمليات هدم استهدفت آلاف المباني في شتى أرجاء غزة، فضلًا عن تسوية مدن كاملة وضواحٍ، كانت تضم عشرات الآلاف من السكان.




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غزة إسرائيل إسقاط المساعدات
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