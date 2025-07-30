كتبت- سلمى سمير:

ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 8.7 درجات على مقياس ريختر منطقة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا، ليُسجل بذلك كأقوى زلزال تشهده المنطقة منذ عام 1952، بحسب تقديرات فرع كامتشاتكا التابع للخدمة الجيوفيزيائية الموحدة في أكاديمية العلوم الروسية.

وعلى إثر الزلزال، وصلت موجات تسونامي إلى سواحل مدينة سيفيرو-كوريلسك، كما تم إعلان حالة الطوارئ وتحذيرات واسعة من تسونامي في عدة دول محيطة بالمحيط الهادئ.

ماذا حدث؟

سجّل علماء الزلازل زلزالًا قويًا بلغت قوته في البداية 7.1 درجات، ووقع على بُعد نحو 150 كيلومترًا من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، عند الساعة 12:00 ظهرًا بالتوقيت المحلي.

لكن لاحقًا، أعلن فرع كامتشاتكا التابع للخدمة الجيوفيزيائية الموحدة أن قوة الزلزال، وفقًا لتقديرات مختلفة، بلغت 8.7 درجات، ليُصبح بذلك الزلزال الأقوى الذي تم تسجيله في المنطقة خلال فترة الرصد الزلزالي الحديثة.

وأفادت البيانات أن الزلزال شعر به السكان بقوة تتراوح بين 7 و8 درجات، وكان مركزه على بعد 149 كيلومترًا جنوب شرق العاصمة الإقليمية، على عمق 17 كيلومترًا.

كما سُجلت هزات ارتدادية قوية تراوحت قوتها بين 5.1 و5.8 درجات جنوب شرق بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، فيما شعر سكان المدينة بهذه الهزات بقوة 3 درجات.

وعلى ساحل خليج أفاتشا، تم الإعلان عن تهديد من موجات تسونامي على ساحل الخليج، وسُجلت موجات تسونامي بارتفاع تراوح بين 3 و4 أمتار في منطقة ييليزوفو القريبة من محطة الأرصاد الجوية فودوبادنيا. وضربت أول موجة ساحلية مدينة سيفيرو-كوريلسك على إحدى الجزر، وتم إجلاء السكان إلى المرتفعات.

وخلال ساعة واحدة، وقعت ثماني هزات أرضية قبالة ساحل كامتشاتكا بلغت قوتها أكثر من 5 درجات، وسُجلت هذه الهزات على أعماق تتراوح بين 7 و100 كيلومتر، مع توقعات باستمرار الهزات الارتدادية التي قد تصل قوتها إلى 7.5 درجات، على مدى شهر على الأقل.

وقد سُجل أكثر من 50 هزة ارتدادية في كامتشاتكا، معظمها كانت ضعيفة، وفق ما ذكره فرع كامتشاتكا التابع للخدمة الجيوفيزيائية الموحدة.

وبحسب خدمات الطوارئ الروسية، تم إجلاء نحو 2700 شخص من جزر كوريل إلى مناطق آمنة بسبب تهديد التسونامي.

وبلغ عدد الهزات الأرضية التي شعر بها السكان بعد الزلزال الرئيسي 30 هزة، بحسب ما أفاد به فرع كامتشاتكا للخدمة الجيوفيزيائية.

التأثيرات

بعد وقوع الزلزال،سعى عدد من الأشخاص للحصول على المساعدة الطبية نتيجة الزلزال. وانهار جدار في روضة أطفال في مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، دون تسجيل أي إصابات.

وغمرت موجات التسونامي ميناء مدينة سيفيرو-كوريلسك في منطقة سخالين، بالإضافة إلى منشأة لصيد الأسماك. كما سُجلت مشكلات في خدمات الإنترنت في كامتشاتكا، قبل أن تتم استعادة جميع شبكات الاتصال لاحقًا.

وأعلنت السلطات تقليص ساعات العمل في الهيئات الحكومية في منطقة كامتشاتكا إلى الساعة الواحدة ظهرًا. كما ارتفع عدد الاتصالات الموجهة إلى فرق الإسعاف في مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي.

من جهتها، قامت وزارة الطوارئ الروسية بإجلاء خمس مخيمات لركوب الأمواج في كامتشاتكا كإجراء احترازي. وتعهدت السلطات المحلية بتوفير مساكن مؤقتة للسكان في حال تم العثور على تصدعات تهدد سلامة البنية السكنية. كما أُنشئ مقر إقليمي لتنسيق أعمال الجهات الحكومية والخدمات المعنية.

وأطلقت السلطات، خط ساخن لمساعدة السكان المتضررين بعد الزلزال الذي ضرب جزر كوريل. كما أعلنت السلطات في منطقة سخالين بتعبئة الموارد والقوى لمعالجة تداعيات الزلزال في مدينة سيفيرو-كوريلسك.

وقال حاكم منطقة كامتشاتكا فلاديمير سولودوف، عبر قناته على "تليجرام"، إن التقييم العام للأضرار الهيكلية الناجمة عن الزلزال سيكون جاهزًا خلال أسبوع.

الوضع السياحي

وأفادت خدمة الصحافة التابعة لاتحاد صناعة السياحة الروسي بوجود نحو 7 إلى 8 آلاف سائح حاليًا في كامتشاتكا.

وبحسب المعلومات الأولية، لم يُسجّل وقوع إصابات بين السياح الروس جراء الزلزال.

على جانب آخر، وصلت موجة تسونامي بارتفاع نحو 1.3 متر إلى شمال اليابان بعد الزلزال وسط تحذيرات من ارتفاع موجات التسونامي إلى 3 أمتار، مما دفع قوات الدفاع الذاتي اليابانية إلى نشر مقاتلات وطائرات استطلاع ومروحيات لمراقبة الوضع في المحيط الهادئ.

كما علّق خبراء شركة الطاقة اليابانية "تيبكو" المرحلة التالية من تصريف المياه المعالجة من محطة "فوكوشيما-1" النووية.

وتوقف تشغيل قطارات "شنكانسن" السريعة في مناطق وسط وشمال شرق اليابان. دون تسجيل خسائر بشرية أو أضرار في اليابان حتى الآن، بحسب البيانات الرسمية.

وتوقفت حركة القطارات على 41 خطًا للسكك الحديدية وثلاثة خطوط للقطارات السريعة، كما تم إغلاق مطار مدينة سنداي، وفقًا لوكالة أنباء "كيودو".

وفي الولايات المتحدة، أصدرت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي تحذيرًا من تسونامي عقب الزلزال.

ودعت سلطات جزيرة أواهو في هاواي سكان المناطق الساحلية إلى الإخلاء الفوري بسبب خطر تسونامي، الذي وصل لاحقا إلى الولاية الأمريكية.

وأمرت قوات خفر السواحل الأمريكي جميع السفن الراسية في هاواي بمغادرة الموانئ تحسبًا لموجات تسونامي.

وفي تشيلي، أصدرت خدمة الهيدروجرافيا والأوقيانوجرافيا التابعة للبحرية تحذيرًا من تسونامي على السواحل.

كما أطلق المعهد الأوقيانوجرافي التابع للبحرية الإكوادورية تحذيرًا من تسونامي في جزر جالاباغوس.

وأعلنت المكسيك حالة تأهب من تسونامي على سواحلها الغربية، مشيرة إلى احتمال ارتفاع الأمواج إلى متر واحد، بحسب المركز الوطني لتحذيرات التسونامي.

أما في بيرو، فأفادت مديرية الهيدروجرافيا والملاحة بأن تحذيرًا من تسونامي لا يزال ساريًا على طول الساحل بأكمله.

وأعلنت السلطات الصينية عن تهديد بتسونامي قد يؤثر على الساحل القريب من مدينة شنجهاي، والجزء الجنوبي من منطقة تشوشان في مقاطعة تشجيانغ، بالإضافة إلى تايوان.