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ماليزيا: لا تهديد بحدوث تسونامي بعد زلزال روسيا

12:15 م الأربعاء 30 يوليه 2025

ماليزيا

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كوالالمبور - (د ب أ)


أكدت إدارة الأرصاد الجوية الماليزية أنه ليس هناك أي تهديد من حدوث أمواج مد عاتية(تسونامي) في ماليزيا في أعقاب زلزال قوي وقع قبالة أقصى شرق روسيا صباح اليوم الأربعاء.


وطبقا لمعلومات أصدرتها الإدارة في الساعة الثامنة و36 دقيقة، فقد وقع الزلزال، الذي سجلت الإدارة قوته بـ 6.4 درجة في الساعة الثامنة و16 دقيقة صباح اليوم الأربعاء، حسب صحيفة نيو ستريتس تايمز الماليزية .


وأضافت الوكالة أن هذا هو التحديث النهائي للحادث ما لم تطرأ أي تطورات أخرى.


وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق أن أمواج مد عاتية (تسونامي) ضربت المناطق الساحلية في جزر الكوريل الروسية والجزيرة الشمالية الكبرى لليابان، هوكايدو، بعد الزلزال ، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.


وانطلقت صافرات التحذير من تسونامي في هونولولو، وطُلب من السكان التوجه إلى مناطق مرتفعة.


وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن أول موجة تسونامي، بارتفاع نحو 30 سنتيمترا، وصلت إلى مدينة نيمورو على الساحل الشرقي لجزيرة هوكايدو.

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