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رصد أول موجة تسونامي في كاليفورنيا الأمريكية

11:54 ص الأربعاء 30 يوليه 2025

تسونامي- أرشيفية

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وكالات

أكدت وكالة "رويترز" رصد أمواج تسونامي بارتفاع نحو نصف متر فوق مستوى المد في خليج أرينا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك في أعقاب زلزال قوي ضرب الساحل الشرقي من شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

كما أعلنت السلطات الأمريكية وصول موجات التسونامي لجزر هاواي الأمريكية، حيث سُجلت موجة بارتفاع 1.2 متر أي 4 أقدام قبالة سواحل جزيرة أواهو.

وقالت السلطات، إن ملايين السكان في هاواي وأجزاء من الساحل الغربي للولايات المتحدة، إضافة إلى اليابان، تلقوا أوامر بإخلاء المناطق الساحلية، وذلك عقب زلزال بقوة 8.7 درجة على مقياس ريختر الذي ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي.




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تسونامي كاليفورنيا الأمريكية
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