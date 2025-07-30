إعلان

13 شهيدًا من منتظري المساعدات وسط وجنوب غزة

11:50 ص الأربعاء 30 يوليو 2025

طائرة مسيرة إسرائيلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت مصادر في مستشفيات غزة، إن 16 فلسطينيًا استشهدوا في وسط وجنوب قطاع غزة بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم الأربعاء، بينهم 13 من طالبي المساعدات.

وأفادت المصادر، بوقوع 7 إصابات إثر قصف من مُسيرة إسرائيلية على منتظري المياه في مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 إلى أكثر من 60 ألف شهيد، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة في غزة أمس الثلاثاء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مُسيرة إسرائيلية جنوب غزة مستشفيات غزة جيش الاحتلال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وفاة الفنان لطفي لبيب عن عمر يناهز 77 عامًا
زلزال كامتشاتكا يهز الأرض: تحذيرات من تسونامي عالمي يمتد لساعات وعمليات إجلاء عاجلة