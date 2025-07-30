13 شهيدًا من منتظري المساعدات وسط وجنوب غزة

وكالات

قالت مصادر في مستشفيات غزة، إن 16 فلسطينيًا استشهدوا في وسط وجنوب قطاع غزة بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم الأربعاء، بينهم 13 من طالبي المساعدات.

وأفادت المصادر، بوقوع 7 إصابات إثر قصف من مُسيرة إسرائيلية على منتظري المياه في مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 إلى أكثر من 60 ألف شهيد، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة في غزة أمس الثلاثاء.