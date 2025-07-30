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بعد زلزال روسيا.. موجات تسونامي تضرب هاواي الأمريكية

10:28 ص الأربعاء 30 يوليه 2025

زلزال- أرشيفية

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كتبت- سلمى سمير:


وصلت أولى موجات التسونامي الناتجة عن زلزال عنيف بلغت قوته 8.8 درجات على مقياس ريختر قبالة السواحل الروسية إلى جزر هاواي الأمريكية، اليوم الأربعاء، حيث سُجلت موجة بارتفاع 1.2 متر أي 4 أقدام قبالة سواحل جزيرة أواهو.


وأفادت السلطات الأمريكية بأن ملايين السكان في هاواي وأجزاء من الساحل الغربي للولايات المتحدة، إضافة إلى اليابان، تلقوا أوامر بإخلاء المناطق الساحلية، وذلك عقب الزلزال الذي ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي.


ودعا حاكم هاواي، جوش جرين، السكان إلى الالتزام بأوامر الإخلاء والتحلي بالهدوء، بينما حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المواطنين على توخي الحذر ومتابعة التحذيرات المتعلقة بموجات التسونامي.


وفي اليابان، أعلنت وكالة الأرصاد الجوية أن نحو 1.9 مليون شخص تلقوا أوامر بالإخلاء، مشيرة إلى وصول موجة تسونامي بارتفاع 1.3 متر إلى محافظة إيواته الواقعة في شمال البلاد.


كما أُصدرت تحذيرات من تسونامي، بدرجات متفاوتة، في عدة مناطق أخرى من العالم، من بينها الصين والفلبين وإندونيسيا وجوام وبيرو، إضافة إلى جزر جالاباجوس قبالة سواحل الإكوادور.


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