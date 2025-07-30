بعد زلزال روسيا.. تايوان تصدر تحذيرا من تسونامي

تايبيه - (د ب أ)



أصدرت إدارة الأرصاد الجوية المركزية التايوانية، اليوم الأربعاء، إنذارا من حدوث أمواج مد عاتية "تسونامي"، بعد زلزال بقوة 8.7 درجة ضرب سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا في شمال شرق روسيا في وقت مبكر من صباح اليوم.



وأضافت إدارة الأرصاد الجوية المركزية أن الزلزال وقع قبالة الساحل الشرقي من شبه جزيرة كامتشاتكا، في الساعة السابعة و25 دقيقة صباحا(بتوقيت تايوان) على عمق حوالي 19 كيلومترا، مستشهدة بأرقام صادرة عن مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادي، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية(سي.إن.إيه) اليوم الأربعاء



وقال مركز الزلازل التابع لإدارة الأرصاد الجوية المركزية إن تقييمات أولية تشير إلى أن موجة تسونامي يمكن أن تصل إلى المناطق الساحلية في تايوان، بحلول الساعة الواحدة و18 دقيقة مساء اليوم الأربعاء.



وحث المركز السكان على طول الساحل على البقاء في حالة تأهب واتخاذ الاحتياطات اللازمة، حيث يمكن أن تضرب أمواج يصل ارتفاعها إلى متر واحد الساحل الجنوبي الشرقي من تايوان حوالي الساعة الواحدة و19 دقيقة مساء اليوم والساحل الجنوبي الغربي حوالي الساعة الواحدة و31 مساء اليوم.



وكانت أمواج مد عاتية (تسونامي) قد ضربت المناطق الساحلية في جزر الكوريل الروسية والجزيرة الشمالية الكبرى لليابان، هوكايدو، بعد الزلزال ، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.



وانطلقت صافرات التحذير من تسونامي في هونولولو، وطُلب من السكان التوجه إلى مناطق مرتفعة.



وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن أول موجة تسونامي، بارتفاع نحو 30 سنتيمترا، وصلت إلى مدينة نيمورو على الساحل الشرقي لجزيرة هوكايدو.









