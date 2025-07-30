كتب- مصراوي:

أطلقت عدة دول في قارات أمريكا وأوروبا وآسيا تحذيرات من موجات تسونامي عاتية تمتد لساعات، بعد الزلزال العنيف الذي ضرب فجر اليوم الأربعاء قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا.

وبلغت شدة زلزال كامتشاتكا 8.8 درجة على مقياس ريختر، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ليصبح أقوى الزلازل المسجلة عالميا.

روسيا: تسونامي وطوارئ وإجلاء عاجل

وفي أعقاب الزلزال، أعلنت السلطات الروسية حالة الطوارئ في شمال جزر كوريل، وأكّدت هيئة الخدمات الجيوفيزيائية الروسية أن الزلزال هو الأقوى في المنطقة منذ عام 1952. وعدّلت الهيئة تقديرها صباح اليوم إلى 8.7 درجة، محذّرة من هزات ارتدادية قد تستمر خلال الشهر المقبل وتصل قوتها إلى 7.5 درجة.

وسرعان ما ضربت أول موجات تسونامي منطقة سيفيرو-كوريلسك بجزر الكوريل الروسية، وتم إجلاء السكان إلى مناطق مرتفعة. كما تأثرت مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، التي تضم نحو 180 ألف نسمة، بأضرار في المباني، وانقطاع الكهرباء وتعطل شبكات الاتصال. وأفادت وزارة الصحة بطلب عدة أشخاص المساعدة الطبية دون وقوع إصابات خطيرة.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن تسونامي بارتفاع نصف متر رُصد في ميناء إيشينوماكي شمال البلاد، فيما توقعت أمواجًا تصل إلى 3 أمتار على طول السواحل الشرقية. وأعلنت السلطات اليابانية إخلاء أكثر من 900 ألف شخص في 133 بلدية من هوكايدو حتى أوكيناوا، وأُغلقت بعض المطارات وخطوط النقل البحري والسكك الحديدية.

آسيا تترقب المزيد من موجات تسونامي

وسرعان ما أطلقت عدة دول تحذيرات من موجات تسونامي عاتية. وحذرت السلطات الصينية، من خطر حدوث تسونامي شرقي البلاد.

وفي الفلبين، حذرت السلطات من أمواج تصل إلى متر واحد على طول الساحل الشرقي، ناصحة السكان بعدم الاقتراب من الشواطئ.

وفي هاواي، تزامن التحذير من التسونامي مع ساعة الذروة في هونولولو، مما تسبب في ازدحام مروري واسع، ودوت صفارات الإنذار، وتم تعليق الأنشطة الدراسية المسائية، بينما لجأ السكان إلى مناطق مرتفعة.

وذكر مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ أن الأمواج الأولى كانت متوقعة عند الساعة 7 مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي، وأن تأثيرها قد يستمر لساعات.

وأوضح جيف سنايدر، مسؤول في المركز، أن "تسونامي ليس مجرد موجة واحدة، بل سلسلة من الأمواج تمتد لساعات، وتزداد خطورتها مع اقترابها من الشواطئ"، محذرًا من أن الفيضانات قد تكون ممتدة.

وفي نيوزيلندا، أطلقت وكالة إدارة الطوارئ تحذيرًا من "تيارات بحرية قوية وغير اعتيادية"، وطلبت من السكان مغادرة المياه والابتعاد عن السواحل والموانئ والأنهار.

الأميركتان تترقبان تسونامي

وفي الساحل الغربي الأمريكي، أصدرت ولاية أوريغون تحذيرًا من أمواج بارتفاع 30 إلى 60 سنتيمترًا، مع توقع وصولها بدءًا من 11:40 مساءً.

كما شمل التحذير ولايات واشنطن وكاليفورنيا، فضلًا عن سواحل كولومبيا البريطانية الكندية، حيث توقعت السلطات وصول الموجات إلى جزيرة لانجارا وتوفينو لاحقًا مساء الثلاثاء.

وأعلنت البحرية المكسيكية أن أمواج تسونامي قد تصل إلى سواحل البلاد من ولاية باخا كاليفورنيا حتى تشياباس، وطلبت من السكان الابتعاد عن الشواطئ.

ووفق وكالة الأنباء الفرنسية، أعلنت البيرو أيضًا تحذيرًا مشابهًا لسواحلها، تحسبًا لاحتمال خطر حدوث تسونامي.







