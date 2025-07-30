20 شاحنة مساعدات إماراتية تصل إلى معبر كرم أبو سالم لدخول قطاع غزة



وكالات

بدأت شاحنات المساعدات الإنسانية الدخول إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي.

وبلغ عدد الشاحنات 20 شاحنة من دولة الإمارات العربية، من بينها 15 شاحنة تحوي أطعمة ومواد غذائية بينما تحمل الشاحنات الخمس الأخرى صناديق مياه وألبان للأطفال، كما أن هذه الشاحنات تأتي ضمن الجسر الإغاثي الذي دشنته دولة الإمارات.

وهناك العديد من الشاحنات التي ما زالت تصطف أمام معبر رفح حيث تصل إلى عشرات الشاحنات، هذا بجانب شاحنات أخرى يتم تجهيزها من قبل الهلال الأحمر المصري الذي أعلن أنه أدخل حتى أمس الثلاثاء 4000 طن من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وفقا للغد.

وتتبع العديد من الشاحنات منظمات أممية من بينها منظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الغذاء العالمي، إذ أنه من المتوقع أن تصل العديد من القوافل الإغاثية إلى مصر خلال المرحلة المقبلة من بينها سفينة إماراتية ستصل يوم الإثنين المقبل محملة ب7 آلاف طن من المساعدات الإنسانية بجانب عدد من سيارات الإسعاف.

ويتعنت الجانب الإسرائيلي أحيانا في إدخال بعض الشاحنات ويقوم بتعطيل البعض الآخر.

ومن المفترض أن تتسلم المنظمات الأممية هذه الشاحنات وتقوم بتوزيع المساعدات وفق آلياتها، لكن ما حدث خلال الأيام الماضية هو تعرض الكثير منها للسرقة.