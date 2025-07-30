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ترامب يكشف عن تأثير صور مجاعة قطاع غزة على ميلانيا

08:07 ص الأربعاء 30 يوليو 2025

دونالد وميلانيا ترامب

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وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تأثره الشديد والسيدة الأولى ميلانيا بصور المجاعة والموت جوعا في غزة.

قال ترامب للصحفيين، الثلاثاء، على متن طائرة الرئاسة أثناء سفره من اسكتلندا إلى واشنطن عن السيدة الأولى: "إنها تعتقد أن الوضع مروع، وهي ترى نفس الصور التي نراها جميعا، وأعتقد أن الجميع، ما لم يكونوا قاسيي القلوب أو أسوأ من ذلك، مجانين، لا يوجد شيء يمكن قوله سوى أن الأمر مروع عندما ترى الأطفال، وفقا لروسيا اليوم".

وأضاف: "هؤلاء أطفال، كما تعلمون، سواء تحدثوا عن المجاعة أم لا، هؤلاء أطفال يتضورون جوعا".

تأتي تصريحات ترامب بعد يوم واحد فقط من إعلانه عن خطط الولايات المتحدة لإنشاء "مراكز غذائية" في غزة، وبعد رفضه علنا ادعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم وجود مجاعة في القطاع.

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