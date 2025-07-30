أكاديمية العلوم الروسية: زلزال كامتشاتكا هو الأقوى منذ عام 1952



وكالات

أفاد فرع كامتشاتكا للهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، أن شبه جزيرة كامتشاتكا تعرضت لهزات أرضية بلغت قوتها 8.7 درجة.

وجاء في بيان الفرع: "وقع لتوه أقوى زلزال في منطقة كامتشاتكا منذ عام 1952، ووفقا لتقديرات مختلفة بلغت قوته 8.7 درجة، إنه بلا شك حدث استثنائي يلاحظ أن بؤرة الزلزال من الجنوب الغربي تقع بجوار بؤرة زلزالي 20 يوليو 2025 و17 أغسطس 2024، وامتد الصدع لمسافة 200 كيلومتر على الأقل باتجاه الجنوب الغربي، على طول محور خندق أعماق البحار، وبلغت شدة الهزات في مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي 6 درجات على الأقل. ولوحظ تسونامي قوي وخطير في سيفيرو-كوريلسك".

ووفقا للبيان، وقعت هزة أرضية قوية في كامتشاتكا الساعة 11:26 (02:26 بتوقيت موسكو)، وبقرار من السلطات المحلية تم تقصير ساعات العمل في بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، وتوقف العمل في عيادة الأطفال رقم 1 في المدينة بسبب الأضرار التي لحقت بالمبنى، وشهدت المدينة ازدحاما مروريا، وطوابير انتظار أمام محطات الوقود، وانقطاعا للتيار الكهربائي والإنترنت عبر الهاتف المحمول، وهرع الناس إلى الشوارع.

ويتوقع حدوث هزات ارتدادية قوية، تصل قوتها إلى 7.5 درجة خلال شهر، ويمكن أن تتسبب هذه الهزات الارتدادية بموجات تسونامي خطيرة لاحقا، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار مدير الفرع دانيلا تشيبروف إلى أن الهزات الارتدادية بعد الزلزال ستستمر لفترة طويلة، لكن من غير المتوقع حدوث هزات أقوى.

في ذات الوقت، أشار مصدر في فرع كامتشاتكا للخدمة الجيوفيزيائية إلى أنه وقعت أكثر من 50 هزة ارتدادية، معظمها غير محسوسة، في كامتشاتكا بعد الزلزال الذي بلغت قوته 8.7 درجة على مقياس ريختر.

من جانبها أفادت المديرية الإقليمية لحالات الطوارئ في مقاطعة سخالين، بأن موجة تسونامي غمرت ميناء سيفيرو-كوريلسك.

وجاء في بيان المديرية: "أغرقت موجة تسونامي بعض مناطق ميناء مدينة سيفيرو كوريلسك الساحلية ومؤسسة صيد الأسماك "ألايد". وتم إجلاء السكان من المناطق المتضررة".

ووفقا للمعلومات المتوفرة، ضربت ثلاث موجات تسونامي المنطقة الساحلية لمدينة سيفيرو-كوريلسك في جزيرة باراموشير (جزر الكوريل)، وكانت الموجة الأخيرة الأقوى، إذ انتزعت السفن من مراسيها في الميناء وجرفتها إلى المضيق. وأفاد بذلك ألكسندر أوفسيانيكوف، عمدة منطقة سيفيرو-كوريلسك البلدية، لوكالة تاس.

وقال رئيس بلدية منطقة شمال كوريل ألكسندر أوفسيانيكوف: "قوة التسونامي الأولى بلغت حوالي 200 متر، ثم تبعتها موجتان لاحقا، وكانت الثانية ضعيفة جدا، والثالثة أكثر قوة ونشاطا، انجرفت السفن إلى المضيق، وتضررت البنية التحتية للميناء".

وقع الزلزال الساعة 10:30 صباحا (02:30 بتوقيت موسكو) في المحيط الهادئ، على بعد 360.9 كيلومترا شمال شرق سيفيرو-كوريلسك. وبلغت قوة الزلزال 7.9 درجة، وعمقه 9 كيلومترات، شعر به سكان منطقة سيفيرو-كوريلسك بقوة وصلت إلى 8 درجات. وتم الإعلان عن خطر حدوث تسونامي في جميع جزر الكوريل، ومرّت الموجة الأولى من التسونامي دون أضرار تذكر في المرافق السكنية والمباني العامة في سيفيرو-كوريلسك.

ووفقا لمديرية الطوارئ المحلية، تجمع سكان المدينة على التلال، وسيبقون هناك حتى زوال خطر الأمواج تماما وذلك بعد أن دوت صفارات الإنذار في المدينة.

ونوهت السلطات بأنه تم تشكيل مقر قيادة إقليمي في كامتشاتكا بعد الزلزال، لتنسيق عمل جميع المؤسسات والهيئات المسؤولة عن ضمان الأمن وتقديم المساعدة للسكان.