ترامب يحذر من تسونامي في هاواي وألاسكا ويدعو الأمريكيين إلى الحيطة



وكالات

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، سكان هاواي وألاسكا وغيرها من المناطق، إلى الانتباه واتخاذ إجراءات السلامة، عقب الزلزال الذي وقع في المحيط الهادئ، محذرا من تسونامي.

وكتب ترامب عبر "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي، "بسبب الزلزال الهائل الذي وقع في المحيط الهادئ، فإن التحذير من تسونامي ساري المفعول لأولئك الذين يعيشون في هاواي. تحذير تسونامي ساري المفعول ايضا في ألاسكا وساحل المحيط الهادئ في الولايات المتحدة. اليابان أيضا في الطريق"، وفقا لروسيا اليوم.

ووأضاف ترامب: "يرجى زيارة tsunami.gov/ للحصول على أحدث المعلومات. ابقوا أقوياء وحافظوا على سلامتكم!".

كانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أصدرت الأربعاء، تحذيرات من أمواج مد عاتية "تسونامي" بعد زلزال بقوة 8.8 درجات وقع قبالة الساحل الشرقي لروسيا.

وهو يعتبر أكبر زلزال منذ 2011، عندما تسبب زلزال بقوة 9 درجات في حدوث "تسونامي" كارثي في اليابان.

وكان الزلزال على بعد حوالي 85 ميلا من مدينة بتروبافلوفسك - كامشاتكا في روسيا، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي.

وهناك تحذير من احتمال حدوث تسونامي في جزر هاواي، وفي أجزاء من جزر ألوشيان في ألاسكا، والسواحل الغربية لكندا والولايات المتحدة حتى الحدود المكسيكية وكذلك الفلبين وإندونيسيا.