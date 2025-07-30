

وكالات

أعلن نظام التحذير الأمريكي من تسونامي، أنه تم تفعيل الإنذار في ولايات كاليفورنيا وأوريجون وواشنطن بعد زلزال قبالة سواحل كامتشاتكا الروسية، وفقا لسكاي نيوز.

وأصدرت السلطات الأمريكية تحذيرا من خطر حدوث تسونامي في المحيط الهادئ بعد الزلزال، بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأصدر نظام التحذير الأمريكي من التسونامي تحذيرا في هاواي، بينما دعت إدارة الطوارئ في هونولولو إلى إخلاء بعض المناطق الساحلية، قائلة إنه من المتوقع حدوث موجات تسونامي مدمرة.

وحدّدت الهيئة مركز الزلزال على عُمق 19.3 كيلومتر وعلى بُعد حوالي 136 كيلومترا من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، عاصمة منطقة كامتشاتكا.

وفي 20 يوليو، وقع في المنطقة نفسها زلزال بقوة 7.4 درجات، تلته هزّات ارتدادية عديدة، من دون أن يتسبّب بأضرار جسيمة.