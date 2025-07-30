وكالة تاس الروسية: رصد موجة تسونامي بارتفاع نحو 4 أمتار في كامتشاتكا



وكالات

أعلنت وكالة تاس الروسية، اليوم الأربعاء، رصد موجة تسونامي بارتفاع نحو 4 أمتار بمنطقة ييليزوفسكي في كامتشاتكا، في أعقاب وقوع زلزال عنيف بقوة 8 درجات على مقياس ريختر بالقرب من شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

أكد حكام أقاليم في روسيا عدم تسجيل إصابات بعد أقوى زلزال "منذ عقود"، والذي ضرب قبالة شبه جزيرة كامتشاتكا، لكن صدرت أوامر بإخلاء بلدة صغيرة في منطقة سخالين بعد تحذير من تسونامي.

وقال حاكم كامتشاتكا فلاديمير سولودوف في مقطع فيديو نشر على تيليجرام: "كان زلزال اليوم خطيرا والأقوى منذ عقود"، وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف أنه وفقا للمعلومات الأولية لم تقع أي إصابات، ولكن روضة أطفال تضررت.