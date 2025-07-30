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بعد زلزال روسيا.. إدارة الطوارئ في هونولولو بهاواي تدعو لإخلاء بعض المناطق الساحلية

04:34 ص الأربعاء 30 يوليه 2025

تسونامي

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وكالات

دعت إدارة الطوارئ في هونولولو إلى إخلاء بعض المناطق الساحلية، وذلك بعد أن أصدر نظام التحذير الأمريكي من التسونامي تحذيرا في هاواي.

وحذّرت السلطات اليابانية من أن أمواج مدّ عال يصل ارتفاعها إلى متر واحد ستضرب ساحل الأرخبيل بعد الزلزال قبالة الساحل الروسي لشبه جزيرة كامتشاتكا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية: إن "أمواج تسونامي ستضرب المنطقة بصورة متكررة، يُرجى عدم الخروج إلى البحر أو الاقتراب من الساحل إلى أن يتم رفع التحذير".

وتوقعت الحكومة اليابانية وصول التسونامي لارتفاع 3 أمتار في مناطق ساحلية على طول المحيط الهادئ.

ووقع الزلزال على بعد حوالي 250 كيلومترا من جزيرة هوكايدو ولم يشعر به الكثير من الناس، وفقا لتلفزيون "إن إتش كيه" الياباني.

وأصدرت السلطات الأمريكية تحذيرا من خطر حدوث تسونامي في المحيط الهادئ بعد الزلزال، بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

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