

وكالات

أعلنت وكالة تاس الروسية، اليوم الأربعاء، رصد موجة تسونامي بارتفاع نحو 4 أمتار بمنطقة ييليزوفسكي في كامتشاتكا، في أعقاب وقوع زلزال عنيف بقوة 8 درجات على مقياس ريختر بالقرب من شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

أكد حكام أقاليم في روسيا عدم تسجيل إصابات بعد أقوى زلزال "منذ عقود"، والذي ضرب قبالة شبه جزيرة كامتشاتكا، لكن صدرت أوامر بإخلاء بلدة صغيرة في منطقة سخالين بعد تحذير من تسونامي.

وقال حاكم كامتشاتكا فلاديمير سولودوف في مقطع فيديو نشر على تيليجرام: "كان زلزال اليوم خطيرا والأقوى منذ عقود"، وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف أنه وفقا للمعلومات الأولية لم تقع أي إصابات، ولكن روضة أطفال تضررت.

من جانبه، قال حاكم سخالين فاليري ليمارينكو، إنه تم إعلان أمر إخلاء لبلدة سيفيرو كوريلسك الصغيرة بعد صدور تحذير من حدوث تسونامي عقب الزلزال.

وأصدرت سلطات مقاطعة سفيروكوريلسك تحذيرا من خطر حدوث تسونامي بعد الزلزال.

وحذّرت السلطات اليابانية من أن أمواج مدّ عال يصل ارتفاعها إلى متر واحد ستضرب ساحل الأرخبيل بعد الزلزال قبالة الساحل الروسي لشبه جزيرة كامتشاتكا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية: إن "أمواج تسونامي ستضرب المنطقة بصورة متكررة، يُرجى عدم الخروج إلى البحر أو الاقتراب من الساحل إلى أن يتم رفع التحذير".

وتوقعت الحكومة اليابانية وصول التسونامي لارتفاع 3 أمتار في مناطق ساحلية على طول المحيط الهادئ.

ووقع الزلزال على بعد حوالي 250 كيلومترا من جزيرة هوكايدو ولم يشعر به الكثير من الناس، وفقا لتلفزيون "إن إتش كيه" الياباني.

وأصدرت السلطات الأمريكية تحذيرا من خطر حدوث تسونامي في المحيط الهادئ بعد الزلزال، بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وأصدر نظام التحذير الأمريكي من التسونامي تحذيرا في هاواي، بينما دعت إدارة الطوارئ في هونولولو إلى إخلاء بعض المناطق الساحلية.

وحدّدت الهيئة مركز الزلزال على عُمق 19.3 كيلومتر وعلى بُعد حوالي 136 كيلومترا من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، عاصمة منطقة كامتشاتكا.

وفي 20 يوليو، وقع في المنطقة نفسها زلزال بقوة 7.4 درجات، تلته هزّات ارتدادية عديدة، من دون أن يتسبّب بأضرار جسيمة.