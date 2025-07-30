ترامب: مراكز الطعام ستبدأ عملها في غزة قريبا



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن توزيع المساعدات في غزة.

وأضاف في تصريحات فجر اليوم الأربعاء، أن مراكز الطعام ستبدأ عملها في غزة قريبا، معربا عن ظنه أن إسرائيل تريد توزيع المساعدات في غزة.

وفي سياق متصل قال ترامب: "إنه لم يناقش مطلقا مع الجانب البريطاني الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، مؤكدا أنه لا يوافق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على نيته الاعتراف بدولة فلسطينية.

منذ مارس الماضي عقب انهيار اتفاق الهدنة بعد مرحلته الأولى، فرضت إسرائيل حصارا بربريا على قطاع غزة، ومنعت دخول الغذاء والدواء تماما ليعيش قطاع غزة مجاعة حقيقية أثارت غضب العالم خلال الأيام والأسابيع الأخيرة.

كانت إسرائيل والولايات المتحدة قد اعتمدتا آلية لتوزيع المساعدات منذ الأسبوع الأخير من شهر مايو الماضي عبر مؤسسة تدعى "غزة الإنسانية"، لكن ما قدمته من مساعدات تضاءل أمام حجم الجرائم التي سببتها هذه المؤسسة التي قتلت المئات وأصابت الآلاف خلال محاولاتهم الحصول على المساعدات حتى باتت هذه الآلية تسمى "مصائد الموت" و"كمائن المساعدات"، ما أثار غضبا دوليا وانتقادات من أكبر المؤسسات الأممية مثل الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التي وصفت مؤسسة المساعدات الأميركية الإسرائيلية بالمؤسسة المشبوهة والإجرامية.