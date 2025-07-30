

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن فبركة المعلومات حول التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية بمثابة "خيانة" وكان يمكن أن تؤدي إلى مشاكل.

قال ترامب في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست": "بإثارة قضية "روسيا، روسيا، روسيا تدخلت في الانتخابات، كانوا يكذبون أمر لا يُصدق!".

وأضاف: "وماذا عن الاتهامات الموجهة لبوتين؟، ما الذي يفكر فيه في مثل هذه اللحظة؟ يجلس بهدوء على كرسيه، يسمع الاتهامات الموجهة إليه، وربما يقول: "لقد جنّ جنونهم هناك"، وفقا لروسيا اليوم.

ونشرت صحيفة "نيويورك بوست" في 2 يوليو تقريرا لمديرية التحليل في CIA يشير إلى أن التقرير عن الادعاءات بتدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية 2016 أُعد مع العديد من المخالفات الإجرائية وقد يكون مدفوعاً بدوافع سياسية.

كانت مديرة الاستخبارات الأمريكية تولسي غابارد قد صرحت خلال إحاطة في البيت الأبيض في وقت سابق بأن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما يتحمل مسؤولية التلاعب ببيانات أجهزة الاستخبارات الأمريكية،

ووصف ترامب سابقا الوثائق المقدمة بأنها "دليل قاطع" على أن أوباما "قاد مؤامرة" مع هيلاري كلينتون وآخرين "لمحاولة سرقة الانتخابات".

وفي عام 2016، اتهمت أجهزة الاستخبارات الأمريكية روسيا بالتدخل في العملية الانتخابية.

وقام المحقق الخاص روبرت مولر بالتحقيق، حيث نشرت وزارة العدل تقريره النهائي في 18 أبريل 2019 الذي اعترف فيه بعدم العثور على أي دليل على تواطؤ ترامب مع روسيا.

وقد نفت موسكو باستمرار هذه الادعاءات، بينما أكد ترامب مرارا عدم وجود أي اتصالات غير لائقة مع مسؤولين روس.