4 أرغفة بـ دينار.. تسعيرة الخبز الجديدة تغضب أصحاب المخابز في ليبيا



وكالات

أعربت نقابة الخبازين في ليبيا، رفضها "للقرارات الجائرة" المتعلقة بتحديد أسعار الخبز وعلى رأسها فرض تسعيرة تقضي ببيع 4 أرغفة بوزن 100 جرام مقابل دينار واحد.

قالت نقابة الخبازين، إنه تم اتخاذ القرارات دون التشاور مع المعنيين أو مراعاة التحديات الحقيقية التي تواجه القطاع.

وقال ناجي الصغير رئيس إحدى النقابات الفرعية في تصريحات إعلامية، إن الجهات المحلية تصدر قراراتها بمعزل عن دراسة أوضاع السوق أو الاطلاع على واقع المخابز ومعاناتها اليومية، وفقا لروسيا اليوم.

وحذر الصغير من أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تعطيل العمل في عدد كبير من المخابز بسبب الخسائر المتراكمة.

وأشار إلى أن نقص الوقود يمثل أزمة حادة حيث لا تتحصل المخابز إلا على كميات محدودة من الديزل شهريا، ما يضطرها إلى شرائه من السوق السوداء بأسعار خيالية إذ يبلغ سعر برميل 200 لتر نحو 900 دينار ليبي، في ظل غياب أي دعم حقيقي من الدولة.

وأضاف أن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية وخاصة الدقيق الذي تجاوز سعر القنطار 220 دينارا، جعل من الصعب الاستمرار في الإنتاج ضمن التسعيرة المفروضة ما يضع المخابز في موقف لا تحسد عليه.

وطالبت النقابة الجهات الرقابية ووزارة الاقتصاد بتحمل مسؤولياتها تجاه هذا القطاع الحيوي عبر ضمان التوزيع العادل للوقود والدقيق، والتوقف عن اتخاذ قرارات انفرادية تزيد من حدة الأزمة بدلا من حلها.