وكالات

رفض الكرملين التعليق على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص المهلة المحددة لموسكو للموافقة على وقف إطلاق النار في أوكرانيا من 50 يوما إلى 10-12 يوما، واكتفى متحدث باسمه اليوم الثلاثاء بالقول إن موسكو على علم بهذه الخطوة.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله: "لقد علمنا ببيان الرئيس ترامب أمس".

وقال ترامب اليوم إن المهلة المحددة البالغة 10 أيام كي توافق موسكو على وقف إطلاق النار في أوكرانيا دخلت حيز التنفيذ، فيما بدا الكرملين غير مبال بالتهديدات بفرض رسوم جمركية كبيرة على شركاء روسيا التجاريين.

وصرح ترامب للصحفيين على متن طائرته العائدة من اسكتلندا إلى الولايات المتحدة بأنه: "بعد 10 أيام اعتبارا من اليوم. سنفرض رسوما جمركية وأمورا أخرى".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية "صارمة" على الشركاء التجاريين لروسيا إذا لم توافق موسكو على وقف إطلاق النار في غضون 50 يوما، مانحا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مهلة حتى 2 سبتمبر/أيلول المقبل.

لكن خلال اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمس الاثنين، قال ترامب إنه سيخفض المهلة التي منحها لبوتين من 50 يوما "إلى عدد أقل"، قائلا إن هذا قد يكون "10 أو 12 يوما".

وبرر ترامب هذه الخطوة بالقول إنه شعر بخيبة أمل من بوتين، الذي لم يظهر أي استعداد للتسوية.

وقد أكد الكرملين مرارا أنه لن يرضخ للضغوط لإبرام صفقة.

ومضى بيسكوف ليقول إن عملية تطبيع العلاقات المستمرة بين روسيا والولايات المتحدة قد تباطأت، مشيرًا إلى أن موسكو لا تزال مهتمة بالحفاظ على العلاقات وتأمل أن تكتسب العملية زخما كبيرا.